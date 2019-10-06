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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Закария 2
Херрманн 8
Херрманн 13
Плеа 39
Эмболо 83
5:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 80
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
6 окт. 2019, 14:30 МСК
6.10.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
8'
13'
8', 13'
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
2'
2'
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
14
Плеа
Алассан Плеа
39'
39'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
30
Эльведи
Нико Эльведи
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
83'
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
28
Хан
Андре Хан
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
80'
80'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
34
Тигль
Георг Тигль
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
20
Шибер
Юлиан Шибер
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
9
Кордова
Серхио Кордова