Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 5
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 85
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
25 нояб. 2012, 19:30 МСК
25.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
5'
5'
60
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
85
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
Запасные
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Петржела
Милан Петржела
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
69
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
85'
85'
90
0
Рупп
Лукас Рупп
56
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
69
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа