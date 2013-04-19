Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Дамс 28
1:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
19 апр. 2013, 21:30 МСК
19.04.2013, 21:30 МСК
пятница
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
28'
28'
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
76
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Млапа
Пениель Млапа
74
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Корб
Юлиан Корб
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
66
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
84
0
Вернер
Тобиас Вернер
31
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Мусона
Ноуледж Мусона