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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 5
1:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Алтынтоп 35
Вернер 81
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
85
0
Херрманн
Патрик Херрманн
70
0
Раффаэл
Раффаэл
5'
5'
90
0
Крузе
Макс Крузе
74
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
65
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
81'
81'
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
35'
35'
86
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
75
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Кор
Доминик Кор
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
0
Милик
Аркадиуш Милик