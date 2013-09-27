Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Хан 27
Милик 88
2:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Крузе 33
Хргота 71
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

7 тур

Германия
27 сент. 2013, 21:30 МСК
27.09.2013, 21:30 МСК
пятница
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
76
0
Вернер
Тобиас Вернер
86
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
76
0
Хан
Андре Хан
27'
27'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Милик
Аркадиуш Милик
88'
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
89
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
68
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
33'
33'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
71'