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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Тюрам 3
Эмболо 46
Херрманн 51
Эмболо 71
4:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 6
Хелер 58
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
1 дек. 2019, 17:30 МСК
1.12.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
24
Янчке
Тони Янчке
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
51'
51'
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
46'
71'
46', 71'
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
3'
3'
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
5
Штробль
Тобиас Штробль
13
Штиндль
Ларс Штиндль
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
6
Крамер
Кристоф Крамер
23
Хофманн
Йонас Хофманн
11
Раффаэл
Раффаэл
14
Плеа
Алассан Плеа
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
6'
6'
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
58'
58'
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
29
Чон
У Ен Чон
21
Боррелло
Брендон Боррелло