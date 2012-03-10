Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
10 марта 2012, 17:30 МСК
10.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
70
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
66
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
79
0
Флум
Йоханнес Флум
72
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
82
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Шустер
Робин Шустер
0
Путило
Антон Путило
0
Геде
Карим Геде
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
0
Сантини
Иван Сантини