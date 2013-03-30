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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 69
Крузе 90
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
79
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
86
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
61
0
Крузе
Макс Крузе
69'
90'
69', 90'
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Сантини
Иван Сантини
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
71
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Юнес
Армин Юнес
67
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
71
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа