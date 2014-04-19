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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Мехмеди 51
Сорг 71
Дарида 73
Мехмеди 87
4:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 9
Нордтвейт 89
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
19 апр. 2014, 16:30 МСК
19.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
71'
71'
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
73'
73'
90
0
Геде
Карим Геде
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
51'
87'
51', 87'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
39
Шрамль
Тим Шрамль
0
Фернандес
Желсон Фернандес
13
Хефлер
Николас Хефлер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
3
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
18
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
89'
89'
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
9'
9'
90
34
Джака
Гранит Джака
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
39
Штранцль
Мартин Штранцль
27
Корб
Юлиан Корб
0
Рупп
Лукас Рупп
23
Крамер
Кристоф Крамер
0
Юнес
Армин Юнес
0
Хргота
Бранимир Хргота