Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 62
1:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
1 дек. 2013, 19:30 МСК
1.12.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
84
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
62'
62'
86
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Коклен
Франсис Коклен
82
0
Хефлер
Николас Хефлер
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
60
0
Ханке
Майк Ханке
69
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Лоренцони
Николай Лоренцони
0
Дарида
Владимир Дарида
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк