Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Камарго 49
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Калиджиури 77
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2012, 17:30 МСК
3.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
72
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
49'
49'
73
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Янчке
Тони Янчке
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
77'
77'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
68
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Йендришек
Эрик Йендришек