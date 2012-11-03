Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Канада
Белоруссия
США
Кения
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Камарго 49
1:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Калиджиури 77
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
3 нояб. 2012, 17:30 МСК
3.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
72
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
49'
49'
73
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Янчке
Тони Янчке
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
77'
77'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
68
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Геде
Карим Геде
0
Терраццино
Марко Терраццино
0
Йендришек
Эрик Йендришек