Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Эмболо 90
1:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 38
Вернер 47
Вернер 90
Бундеслига, 3 тур

Бундеслига,

3 тур

Германия
30 авг. 2019, 21:30 МСК
30.08.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90'
90'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90'
38'
47'
90', 38', 47'
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья