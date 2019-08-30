Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Эмболо 90
1:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 38
Вернер 47
Вернер 90
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
30 авг. 2019, 21:30 МСК
30.08.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90'
90'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90'
38'
47'
90', 38', 47'
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
31
Демме
Диего Демме
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья