Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 24
Плеа 76
Нойхаус 87
3:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 11
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
25 янв. 2020, 17:30 МСК
25.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
90
14
Плеа
Алассан Плеа
24'
76'
24', 76'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
5
Штробль
Тобиас Штробль
16
Траоре
Ибрахима Траоре
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
87'
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
11'
11'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
34
Баку
Боте Баку
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
23
Мвене
Филипп Мвене
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон