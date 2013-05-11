Матч завершен
Майнц
Майнц
Паркер 12
Иваншиц 90
2:4
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хргота 39
Хргота 59
Ханке 64
Хргота 80
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90'
90'
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
66
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
78
0
Паркер
Шоун Паркер
12'
12'
66
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Дагфоус
Неймеддин Дагфоус
0
Слискович
Петар Слискович
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
89
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ханке
Майк Ханке
64'
64'
90
0
Хргота
Бранимир Хргота
59'
80'
39'
59', 80'
39'
85
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Млапа
Пениель Млапа