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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 18
1:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ляйнер 31
Плеа 77
Эмболо 79
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
24 авг. 2019, 16:30 МСК
24.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Мартин Петерзен
Мартин Петерзен
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
18
Бросински
Даниель Бросински
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
18'
18'
65
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
71
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
1
Мюллер
Флориан Мюллер
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
14
Кунде
Пьер Кунде
81
Запасные
27
Центнер
Робин Центнер
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
31
Гюрлеен
Ахмет Гюрлеен
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
34
Баку
Боте Баку
35
Баррейро
Леандро Баррейро
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
81
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
77'
77'
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
45
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
31'
31'
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
63
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
0
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
6
Крамер
Кристоф Крамер
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
79'