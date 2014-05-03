Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 22
Крузе 55
Крамер 77
3:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 66
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
3 мая 2014, 16:30 МСК
3.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
22'
22'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
83
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
77'
77'
82
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
55'
55'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
34
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Хргота
Бранимир Хргота
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
82
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
71
0
Гайс
Йоханнес Гайс
83
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
66'
66'
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Свенссон
Бо Свенссон
7
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
11
Малли
Юнус Малли
0
Саллер
Бенедикт Саллер