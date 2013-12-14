Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
14 дек. 2013, 17:30 МСК
14.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
46
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Малли
Юнус Малли
83
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
75
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Диас
Жуниор Диас
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
88
0
Херрманн
Патрик Херрманн
89
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
88
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота