Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
17 авг. 2019, 19:30 МСК
17.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
77
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
82
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
63
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
3
Ланг
Михаэль Ланг
15
Байер
Луис Байер
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
39
Херцог
Аарон Херцог
11
Раффаэл
Раффаэл
37
Беннеттс
Кинан Беннеттс
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
74
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
85
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
26
Сане
Салиф Сане
37
Мерджан
Левент Мерджан
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу