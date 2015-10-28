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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Кубок Германии
Шальке-04 VS Боруссия
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Шальке-04 - Боруссия: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:2
Шальке-04 - Боруссия: 28 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
28 окт. 2015, 22:30 МСК
28.10.2015, 22:30 МСК
среда
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События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0
Боруссия
3
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
4
Шальке-04
1
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2
Боруссия
0
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0
Шальке-04
0
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
20:30
Шальке-04
0 : 2
Боруссия
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
20:30
Шальке-04
0
Боруссия
2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Боруссия
2
Шальке-04
1
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Шальке-04
1 : 1
Боруссия
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
16:30
Шальке-04
1
Боруссия
1
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 1
Шальке-04
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
20:30
Боруссия
1
Шальке-04
1
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
Боруссия
2 : 2
Шальке-04
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
Боруссия
2
Шальке-04
2
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Шальке-04
1 : 1
Боруссия
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Шальке-04
1
Боруссия
1
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Боруссия
4 : 2
Шальке-04
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Боруссия
4
Шальке-04
2
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
18:30
Шальке-04
4 : 0
Боруссия
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
18:30
Шальке-04
4
Боруссия
0
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Шальке-04
2
Боруссия
1
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:30
Шальке-04
0 : 2
Боруссия
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:30
Шальке-04
0
Боруссия
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Шальке-04
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:30
Боруссия
3
Шальке-04
1
06.02.2015
06 февр. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
06.02.2015
06 февр. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1
Боруссия
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Боруссия
4
Шальке-04
1
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:30
Шальке-04
0 : 1
Боруссия
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
18:30
Шальке-04
0
Боруссия
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Боруссия
2
Шальке-04
1
03.05.2013
03 мая 2013
пт
21:30
Боруссия
0 : 1
Шальке-04
03.05.2013
03 мая 2013
пт
21:30
Боруссия
0
Шальке-04
1
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