Шальке-04 - Боруссия: 28 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:2

Шальке-04 - Боруссия: 28 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
28 окт. 2015, 22:30 МСК
28.10.2015, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Шальке-04
0
Боруссия
3
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4
Шальке-04
1
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2
Боруссия
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Боруссия
0
Шальке-04
0
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 20:30
Шальке-04
0 : 2
Боруссия
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 20:30
Шальке-04
0
Боруссия
2
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:30
Боруссия
2
Шальке-04
1
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1 : 1
Боруссия
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1
Боруссия
1
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 1
Шальке-04
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
Шальке-04
1
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
Боруссия
2 : 2
Шальке-04
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
Боруссия
2
Шальке-04
2
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Шальке-04
1 : 1
Боруссия
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Шальке-04
1
Боруссия
1
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Боруссия
4 : 2
Шальке-04
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Боруссия
4
Шальке-04
2
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
4 : 0
Боруссия
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
4
Боруссия
0
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Шальке-04
2
Боруссия
1
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:30
Шальке-04
0 : 2
Боруссия
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:30
Шальке-04
0
Боруссия
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:30
Боруссия
3 : 1
Шальке-04
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:30
Боруссия
3
Шальке-04
1
06.02.2015 06 февр. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
06.02.2015 06 февр. 2015 пт 22:30
Шальке-04
1
Боруссия
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:30
Боруссия
4
Шальке-04
1
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:30
Шальке-04
0 : 1
Боруссия
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 18:30
Шальке-04
0
Боруссия
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Шальке-04
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 17:30
Боруссия
2
Шальке-04
1
03.05.2013 03 мая 2013 пт 21:30
Боруссия
0 : 1
Шальке-04
03.05.2013 03 мая 2013 пт 21:30
Боруссия
0
Шальке-04
1

Новости

Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду
#Хайко Фогель
17 марта, 17:44
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
#Футбол
29 июня 2020, 14:26
# Новости матча
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М. У Бернарду Силвы – 1+1
25 февраля, 00:50
Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона
25 февраля, 00:25
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:22
Где смотреть матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:07