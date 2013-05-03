Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 82
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
3 мая 2013, 21:30 МСК
3.05.2013, 21:30 МСК
пятница
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
84
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Ханке
Майк Ханке
74
0
Млапа
Пениель Млапа
69
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
46
0
Бастос
Мишел Бастос
83
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
82'
82'
90
0
Раффаэл
Раффаэл
85
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Майер
Макс Майер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки