Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 86
1:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Камарго 62
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
1 дек. 2012, 17:30 МСК
1.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
70
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
86'
86'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
71
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
78
0
Рупп
Лукас Рупп
89
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
62'
62'
79
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа