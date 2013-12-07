Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Раффаэл 24
Крузе 45
2:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 17
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
7 дек. 2013, 17:30 МСК
7.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
24'
24'
88
0
Крузе
Макс Крузе
45'
45'
83
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
81
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
84
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
89
0
Майер
Макс Майер
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
17'
17'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Салаи
Адам Салаи