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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сердар 48
Грегоритч 58
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
17 янв. 2020, 22:30 МСК
17.01.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Шальке-04
мин
23
Шуберт
Маркус Шуберт
90
18
Кабак
Озан Кабак
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
48'
48'
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
58'
58'
90
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
31
Беккер
Тимо Беккер
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
8
Закария
Денис Закария
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
5
Штробль
Тобиас Штробль
13
Штиндль
Ларс Штиндль
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
16
Траоре
Ибрахима Траоре
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Раффаэл
Раффаэл