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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 35
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
27 апр. 2014, 18:30 МСК
27.04.2014, 18:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Айхан
Каан Айхан
86
2
Хогланд
Тим Хогланд
72
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
7
Майер
Макс Майер
64
8
Горецка
Леон Горецка
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
34
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
5
Сантана
Фелипе Сантана
31
Макс
Филипп Макс
40
Аннан
Энтони Аннан
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
19
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
13
Сане
Лерой Сане
Боруссия
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
39
Штранцль
Мартин Штранцль
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
18
Аранго
Хуан Аранго
90
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
35'
35'
87
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
11
Раффаэл
Раффаэл
79
10
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
17
Вендт
Оскар Вендт
4
Брауверс
Роел Брауверс
14
Маркс
Торбен Маркс
8
Рупп
Лукас Рупп
25
Юнес
Армин Юнес
31
Хргота
Бранимир Хргота