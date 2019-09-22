Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Тюрам 74
Тюрам 87
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Нуху 6
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
22 сент. 2019, 16:30 МСК
22.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
8
Закария
Денис Закария
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
30
Эльведи
Нико Эльведи
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
15
Байер
Луис Байер
6
Крамер
Кристоф Крамер
11
Раффаэл
Раффаэл
10
Тюрам
Маркус Тюрам
74', 87'
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
4
Нуху
Касим Нуху
6'
6'
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
11
Караман
Кенан Караман
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
32
Бормут
Робин Бормут
18
Пледль
Томас Пледль
15
Томми
Эрик Томми
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
27
Ампома
Нана Ампома
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс