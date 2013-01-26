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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хуанан 6
Ханке 14
2:1
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 50
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
26 янв. 2013, 17:30 МСК
26.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
88
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
72
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Ханке
Майк Ханке
14'
0
Млапа
Пениель Млапа
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Хуанан
Хуанан
6'
6'
90
0
Шахин
Дани Шахин
50'
50'
90
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Финк
Оливер Финк
73
0
Бодзек
Адам Бодзек
85
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Малезас
Стилянос Малезас
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
0
Омае
Генки Омае
0
Илсе
Кен Илсе