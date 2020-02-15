Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Томми 29
1:4
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хофманн 22
Штиндль 51
Штиндль 77
Нойхаус 82
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 20:30 МСК
15.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
27
Ампома
Нана Ампома
90
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
19
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
10
Бериша
Валон Бериша
90
22
Штегер
Кевин Штегер
90
15
Томми
Эрик Томми
29'
29'
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
39
Циммер
Жан Циммер
13
Бодзек
Адам Бодзек
18
Пледль
Томас Пледль
23
Гисельман
Нико Гисельман
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
20
Скрыбски
Стивен Скрыбски
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
51'
77'
51', 77'
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
22'
22'
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
82'
82'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
7
Херрманн
Патрик Херрманн
16
Траоре
Ибрахима Траоре
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо