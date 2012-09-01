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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 19:30 МСК
1.09.2012, 19:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
76
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Воронин
Андрей Воронин
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
60
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Хуанан
Хуанан
0
Мюллер
Бастиан Мюллер
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
68
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
81
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
74
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Хргота
Бранимир Хргота