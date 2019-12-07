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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бенсебаини 60
Бенсебаини 90
2:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Перишич 49
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
7 дек. 2019, 17:30 МСК
7.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
60'
90'
60'
90'
90
8
Закария
Денис Закария
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
22
Бенеш
Ласло Бенеш
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
17
Вендт
Оскар Вендт
24
Янчке
Тони Янчке
5
Штробль
Тобиас Штробль
7
Херрманн
Патрик Херрманн
6
Крамер
Кристоф Крамер
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
5
Павар
Бенжамен Павар
14
Перишич
Иван Перишич
49'
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри