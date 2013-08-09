Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 11
Манджукич 13
Алаба 70
3:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Данте 36
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
9 авг. 2013, 21:30 МСК
9.08.2013, 21:30 МСК
пятница
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
70'
70'
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
36'
36'
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
73
0
Кроос
Тони Кроос
85
0
Мюллер
Томас Мюллер
77
0
Роббен
Арьен Роббен
11'
11'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
13'
13'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
71
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
86
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
70
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Корб
Юлиан Корб
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота