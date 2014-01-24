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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гетце 7
Мюллер 53
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
24 янв. 2014, 22:30 МСК
24.01.2014, 22:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
75
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Шакири
Джердан Шакири
79
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Кроос
Тони Кроос
87
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
53'
53'
90
0
Гетце
Марио Гетце
7'
7'
82
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Контенто
Диего Контенто
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Саллахи
Илли Саллахи
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Писарро
Клаудио Писарро