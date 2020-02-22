Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Гинтер 11
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
22 февр. 2020, 17:30 МСК
22.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
11'
11'
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
5
Штробль
Тобиас Штробль
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
7
Херрманн
Патрик Херрманн
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
10
Даббур
Мунас Даббур
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
38
Пош
Стефан Пош
8
Гайгер
Деннис Гайгер
9
Бебу
Ильяс Бебу