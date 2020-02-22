Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Гинтер 11
1:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
22 февр. 2020, 17:30 МСК
22.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
11'
11'
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
5
Штробль
Тобиас Штробль
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
7
Херрманн
Патрик Херрманн
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
7
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
10
Даббур
Мунас Даббур
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
25
Акпогума
Кевин Акпогума
38
Пош
Стефан Пош
8
Гайгер
Деннис Гайгер
9
Бебу
Ильяс Бебу