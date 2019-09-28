Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:3
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 43
Тюрам 65
Нойхаус 83
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
7
Рупп
Лукас Рупп
37
Локадия
Юрген Локадия
23
Адамян
Саркис Адамян
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
83'
83'
90
14
Плеа
Алассан Плеа
43'
43'
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
65'
65'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
7
Херрманн
Патрик Херрманн
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл