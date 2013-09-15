Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Модест 45
Фолланд 54
2:1
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хргота 75
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
15 сент. 2013, 16:30 МСК
15.09.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
56
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Руди
Себастьян Руди
79
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
45'
45'
71
0
Фолланд
Кевин Фолланд
54'
54'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Шипплок
Свен Шипплок
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
70
0
Херрманн
Патрик Херрманн
65
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Крамер
Кристоф Крамер
70
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
0
Хргота
Бранимир Хргота
75'