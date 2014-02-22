Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 4
Янчке 18
2:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 56
Салихович 82
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Янчке
Тони Янчке
18'
18'
90
0
Корб
Юлиан Корб
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
4'
4'
90
0
Джака
Гранит Джака
89
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
82
0
Крузе
Макс Крузе
90
0
Хргота
Бранимир Хргота
86
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Млапа
Пениель Млапа
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
46
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Штробль
Тобиас Штробль
76
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
82'
82'
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
76
0
Фирмино
Роберто Фирмино
56'
56'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
0
Хамад
Джилоан Хамад
0
Модест
Антони Модест
0
Караман
Кенан Караман