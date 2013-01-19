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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
19 янв. 2013, 17:30 МСК
19.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
36
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Дердийок
Эрен Дердийок
83
0
Фирмино
Роберто Фирмино
73
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Окс
Патрик Окс
0
Комппер
Марвин Комппер
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Малбашич
Филип Малбашич
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Хоселу
Хоселу
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
77
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа