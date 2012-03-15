Ян Веннегор оф Хесселинк
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2012 15 марта 2012 чт 21:00
ПСВ
1 : 1
Валенсия
15.03.2012 15 марта 2012 чт 21:00
был в запасе
ПСВ
1
Валенсия
1
был в запасе
8.03.2012 8 марта 2012 чт 23:05
Валенсия
4 : 2
ПСВ
8.03.2012 8 марта 2012 чт 23:05
был в запасе
Валенсия
4
ПСВ
2
был в запасе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
ПСВ
4 : 1
Трабзонспор
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
ПСВ
4
Трабзонспор
1
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Трабзонспор
1 : 2
ПСВ
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Трабзонспор
1
ПСВ
2
был в запасе