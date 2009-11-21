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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Коул 27
Заятте 44
Буллард 45
3:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Франко 5
Коллисон 11
Да Кошта 69
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2009, 18:00 МСК
21.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
44'
44'
90
0
Хант
Стивен Хант
85
0
Буллард
Джимми Буллард
45'
45'
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
57
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
74
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
МакШейн
Пол МакШейн
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
69'
69'
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
60
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
11'
11'
90
0
Франко
Гилермо Франко
5'
5'
70
0
Коул
Карлтон Коул
27'
27'
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Илунга
Эрита Илунга
0
Хименес
Луис Хименес
0
Хайнс
Завон Хайнс
0
Ноубл
Франк Ноубл