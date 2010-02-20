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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Бехрами 3
Коул 59
Фобер 90
3:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
20 февр. 2010, 18:00 МСК
20.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90'
90'
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
3'
3'
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
86
0
Франко
Гилермо Франко
63
0
Коул
Карлтон Коул
59'
59'
79
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Нобл
Марк Нобл
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Илан
Илан
0
Мидо
Хоссам Мидо
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
90
0
Заки
Амр Заки
65
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Заятте
Камил Заятте
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Алтидор
Жози Алтидор