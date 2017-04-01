Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Робертсон 53
Раноккия 85
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 18
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
85'
85'
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
45
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
53'
53'
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
79
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
50
Маркович
Лазар Маркович
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
80
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
21
Доусон
Майкл Доусон
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
17
Гросицки
Камил Гросицки
20
Диоманде
Адама Диоманде
Вест Хэм
мин
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
67
7
Фегули
Софиан Фегули
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
66
20
Айю
Андре Айю
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
18'
18'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
26
Масуаку
Артур Масуаку
16
Нобл
Марк Нобл
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
28
Кальери
Хонатан Кальери