Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Робертсон 53
Раноккия 85
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 18
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
85'
85'
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
45
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
53'
53'
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
79
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
50
Маркович
Лазар Маркович
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
80
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
21
Доусон
Майкл Доусон
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
17
Гросицки
Камил Гросицки
20
Диоманде
Адама Диоманде
Вест Хэм
мин
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
67
7
Фегули
Софиан Фегули
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
66
20
Айю
Андре Айю
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
18'
18'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
26
Масуаку
Артур Масуаку
16
Нобл
Марк Нобл
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
24
Флетчер
Эшли Флетчер
28
Кальери
Хонатан Кальери