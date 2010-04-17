Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
17 апр. 2010, 17:00 МСК
17.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
63
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
60
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
76
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Марни
Дин Марни
0
Алтидор
Жози Алтидор