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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
О`Коннор 75
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2009, 17:00 МСК
19.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Марни
Дин Марни
70
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
78
0
Алтидор
Жози Алтидор
64
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Менди
Бернар Менди
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Гилас
Камель Гилас
Бирмингем Сити
мин
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
62
0
Харт
Джо Харт
90
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Тайнио
Теему Тайнио
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Эспиноса
Джованни Эспиноса
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
Сэммонс
Эшли Сэммонс
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
75'
0
Филлипс
Кевин Филлипс