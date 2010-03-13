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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Буллард 30
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 15
Бендтнер 90
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
13 марта 2010, 20:30 МСК
13.03.2010, 20:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
56
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
30'
30'
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
75
0
Алтидор
Жози Алтидор
84
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Купер
Лиам Купер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Заки
Амр Заки
0
Гарсия
Ричард Гарсия
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
15'
15'
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Насри
Самир Насри
77
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
67
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90'
90'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Траоре
Арман Траоре
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт