Матч завершен
Арсенал
Лондон
Денилсон 45
Эдуардо 59
Диаби 81
3:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
19 дек. 2009, 20:30 МСК
19.12.2009, 20:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
45'
45'
90
0
Диаби
Абу Диаби
81'
81'
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
83
0
Насри
Самир Насри
68
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Эдуардо
Эдуардо
59'
59'
74
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Санья
Бакари Санья
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эммануэль-Томас
Джей Эммануэль-Томас
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Вела
Карлос Вела
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Бармби
Ник Бармби
46
0
Джеованни
Джеованни
69
0
Гарсия
Ричард Гарсия
61
0
Фэган
Крейг Фэган
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
0
Кузен
Даниэль Кузен