Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 6
Лоуренс 90
2:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
3 апр. 2010, 17:00 МСК
3.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90'
90'
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
72
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
84
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
6'
6'
46
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Шанли
Тунджай Шанли
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Марни
Дин Марни
58
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
72
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Фолан
Кэлиб Фолан
65
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Доусон
Энди Доусон
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
0
Алтидор
Жози Алтидор