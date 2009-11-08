Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Олофиньяна 62
Веннегор оф Хесселинк 90
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Этерингтон 29
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2009, 16:30 МСК
8.11.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
62'
62'
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
52
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
83
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
МакШейн
Пол МакШейн
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
90'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
29'
29'
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
81
0
Битти
Джеймс Битти
61
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли