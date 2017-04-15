Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 6
Крауч 66
Шакири 80
3:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Магуайр 51
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
15 апр. 2017, 17:00 МСК
15.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
22
Шакири
Джердан Шакири
80'
80'
88
16
Адам
Чарли Адам
58
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
6'
6'
90
9
Бераино
Саидо Бераино
58
Запасные
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
2
Бардсли
Филлип Бардсли
21
Имбула
Жанелли Имбула
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
66'
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
21
Доусон
Майкл Доусон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
51'
51'
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
70
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
50
Маркович
Лазар Маркович
86
24
Ниасс
Умар Ниасс
86
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
40
Эвандро
Эвандро
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани