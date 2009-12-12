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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 18:00 МСК
12.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Марни
Дин Марни
78
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
66
0
Фэган
Крейг Фэган
78
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
0
Алтидор
Жози Алтидор
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
41
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
59
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
76
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Калинич
Никола Калинич