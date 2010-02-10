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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Майхилл 16
1:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
10 февр. 2010, 23:00 МСК
10.02.2010, 23:00 МСК
среда
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
70
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Рид
Стивен Рид
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Джонс
Фил Джонс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
16'
16'
90
0
Доусон
Энди Доусон
67
0
МакШейн
Пол МакШейн
67
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
44
0
Алтидор
Жози Алтидор
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Заятте
Камил Заятте
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Заки
Амр Заки
0
Гарсия
Ричард Гарсия