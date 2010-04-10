Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Килбейн 3
1:4
Матч завершен
Бернли
Бернли
Патерсон 35
Александер 64
Александер 70
Эллиотт 90
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
10 апр. 2010, 17:00 МСК
10.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
3'
3'
90
0
Доусон
Энди Доусон
51
0
МакШейн
Пол МакШейн
67
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Фэган
Крейг Фэган
74
0
Алтидор
Жози Алтидор
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Марни
Дин Марни
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
0
Фолан
Кэлиб Фолан
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Корт
Леон Корт
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Дафф
Майкл Дафф
85
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Александер
Грэм Александер
64'
70'
64', 70'
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90'
90'
90
0
Корк
Джек Корк
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
35'
35'
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
86
Запасные
0
Уивер
Ники Уивер
0
Бикей
Андре Бикей
0
Карлайл
Кларк Карлайл
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
0
Иглс
Крис Иглс
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк